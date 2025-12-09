Denn sie wissen nicht, was passiert: Diese Stars übernehmen die RTL-Show zusammen mit den Zarrellas

Nur eine Woche nach dem Abschied von Jauch, Gottschalk und Schöneberger geht "Denn sie wissen nicht, was passiert" weiter. Am 13. Dezember übernehmen Giovanni und Jana Ina Zarrella die beliebte Samstagabendshow - mit drei weiteren Stars.
Nach sieben Jahren und 48 Shows haben Günther Jauch (69), Thomas Gottschalk (75) und Barbara Schöneberger (51) am 6. Dezember mit der Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" abgeschlossen. Doch RTL lässt die beliebte Samstagabendshow mit einem völlig neuen Promi-Aufgebot weiterlaufen.