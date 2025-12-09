Denn sie wissen nicht, was passiert: Diese Stars übernehmen die RTL-Show zusammen mit den Zarrellas

Nur eine Woche nach dem Abschied von Jauch, Gottschalk und Schöneberger geht "Denn sie wissen nicht, was passiert" weiter. Am 13. Dezember übernehmen Giovanni und Jana Ina Zarrella die beliebte Samstagabendshow - mit drei weiteren Stars.

Nach sieben Jahren und 48 Shows haben Günther Jauch (69), Thomas Gottschalk (75) und Barbara Schöneberger (51) am 6. Dezember mit der Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" abgeschlossen. Doch RTL lässt die beliebte Samstagabendshow mit einem völlig neuen Promi-Aufgebot weiterlaufen.

Bereits bekannt war, dass Giovanni Zarrella (47) und Ehefrau Jana Ina (48) in der nächsten Ausgabe der Show dabei sein werden. Für den Sänger ist es eine besondere Freude, mit seiner Frau zusammenzuarbeiten, wie er im Interview mit "RTL" verrät: "Wir sehen uns gerade so wenig, weil wir beide gerade so viel arbeiten. Es ist schön, dass wir nächste Woche zusammen arbeiten dürfen, das freut mich!"

Diese Stars unterstützen die Zarrellas

Doch die Zarrellas kommen nicht allein. Drei weitere prominente Stars sorgen für zusätzliche Spannung: Moderatorin Michelle Hunziker und das Magier-Duo "Die Ehrlich Brothers" komplettieren das Team für den Abend.

Michelle Hunziker (48) ist nicht nur ein Superstar in Italien, sondern gehört auch zu den bekanntesten Gesichtern im deutschsprachigen Fernsehen. Sie moderierte neben Thomas Gottschalk (75) "Wetten, dass..?" und saß gemeinsam mit ihm neben Dieter Bohlen (71) in der Jury von "Das Supertalent".

Mit Andreas (47) und Chris Ehrlich (43) werden zwei der erfolgreichsten Magier der Welt ebenfalls in der nächsten Show zu sehen sein. Ausverkaufte Arenen in Europa, eine erfolgreiche US-Tour und mehrere Weltrekorde sprechen für sich.

Am 13. Dezember geht's weiter

Fans können die neue Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert" am 13. Dezember ab 20.15 Uhr bei RTL oder im Stream auf RTL+ verfolgen. Wer in Erinnerungen schwelgen möchte, findet auf RTL+ auch die Shows der vergangenen drei Jahre mit Gottschalk, Jauch und Schöneberger.