Denn sie wissen nicht, was passiert: Diese Promis starten in eine neue Ära nach Gottschalk

Am Samstag hat RTL die letzte Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert" mit Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch gezeigt. So geht es jetzt mit der Show weiter.

Es gibt gute und schlechte Nachrichten für die Fans von "Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show". Nach 48 Folgen in rund sieben Jahren hat sich das Trio Thomas Gottschalk (75), Günther Jauch (69) und Barbara Schöneberger (51) von der RTL-Sendung (auch bei RTL+) am 6. Dezember verabschiedet. Das Ende des Formats ist es aber nicht. Welche Promis das eingespielte Trio in der kommenden Ausgabe jetzt ersetzen werden.

Neue Promis wissen nicht, was passiert Weil die Gäste Giovanni Zarrella (47) und Jörg Pilawa (60) im langen Finale irgendwann freiwillig abgedankt haben, haben Jauch und Schöneberger ihre letzte Sendung schließlich gewonnen. Die Moderatorin fand zunächst keine Worte, doch dann kam ihr noch eine Idee: Da die beiden ja jetzt Zeit hätten, könnten sie und Jauch sich ja künftig auch ab und an als Gäste einladen lassen.

Am nächsten Samstag soll es bereits mit "Denn sie wissen nicht, was passiert" - dann ohne den Zusatz "Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" - weitergehen. Wieder zur Primetime ab 20:15 Uhr wird RTL am 13. Dezember die neue Ära ohne das feste Trio Gottschalk, Schöneberger und Jauch einläuten. Zwei der Promis, die dann dabei sein werden, wurden gegen Ende der Show noch mitgeteilt: Zarrella wird in einer Woche zurückkehren und dann seine Ehefrau Jana Ina (48) mitbringen.

Während Jauch und Schöneberger sich erst am Ende der Sendung von dem Format verabschiedet haben, war Gottschalks Zeit schon nach etwa zwei Stunden der Show gekommen. Der Entertainer hatte kürzlich zusammen mit seiner Ehefrau Karina (63) öffentlich gemacht, dass er an Krebs erkrankt ist. Für ihn war es nicht nur ein Abschied von dem Format, sondern auch von der Samstagabendunterhaltung.

Der Sender rollte für ihn noch einmal den roten Teppich aus und im Gespräch mit Jauch ging Gottschalk auf seine Erkrankung ein. "Mir geht es ausgezeichnet", sagte Gottschalk im TV. "Mir geht es gut und ich freue mich auf die Rente." Es wurde angedeutet, dass er sich nun erst einmal zurückziehen wolle - den Beifall, das laut ihm Wichtigste für einen Entertainer, genoss er aber noch einmal sichtlich. Als Jauch gleich zu Beginn der Sendung von einem "letzten Fernsehabend für Thomas" sprach, stellte Gottschalk klar: "Zumindest der letzte Samstagabend." Ganz kann das TV-Urgestein es also womöglich auch in Zukunft mit den Auftritten im deutschen Fernsehen nicht sein lassen.