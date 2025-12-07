Denn sie wissen nicht, was passiert: Diese Promis starten in eine neue Ära nach Gottschalk

Am Samstag hat RTL die letzte Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert" mit Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch gezeigt. So geht es jetzt mit der Show weiter.
Es gibt gute und schlechte Nachrichten für die Fans von "Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show". Nach 48 Folgen in rund sieben Jahren hat sich das Trio Thomas Gottschalk (75), Günther Jauch (69) und Barbara Schöneberger (51) von der RTL-Sendung (auch bei RTL+) am 6. Dezember verabschiedet. Das Ende des Formats ist es aber nicht. Welche Promis das eingespielte Trio in der kommenden Ausgabe jetzt ersetzen werden.