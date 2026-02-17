Denkmalschutz in Ludwigsburg: Warum tut sich da nichts? Dachschäden im Blühenden Barock

Seit mehr als einem Jahr sind die Dächer des Känguruhauses und des Weinberghauses im Blühenden Barock mit blauer Plastikfolie abgedeckt.
„Ich hab das Gefühl, das verkommt immer mehr“, sagt ein älterer Mann kopfschüttelnd, als er vom Ludwigsburger „Hexenwegle“ aus, das zwischen dem Blühenden Barock und dem Krankenhaus verläuft, die beiden kleinen, aber auffälligen Gebäude auf dem Parkgelände in Augenschein nimmt. Über den Zustand der beiden Häuschen in der nordöstlichen Ecke des Blüba haben sich schon mehrere Spaziergänger gewundert. Denn seit mehr als einem Jahr sind die Dächer des ehemaligen königlichen Känguruhauses und des Weinberghauses mit blauer Plastikfolie abgedeckt – und es geht einfach nichts voran. Lediglich eine zusätzliche Sicherung wurde angebracht, weil die Folie an stürmischen Tagen immer wieder teilweise abgerissen worden ist.