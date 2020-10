5 Die S-21-Skulptur ist aufgebaut. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die knapp zehn Meter große S-21-Skulptur steht bis Ende März 2021 vor dem Stadtpalais in Stuttgart. Bildhauer Peter Lenk hoff auf Befriedung der Stadtgesellschaft.

Stuttgart - Für Peter Lenk ist der „Schwäbische Laokoon“, wie der Bildhauer selbst seine knapp 10 Meter hohe und neun Tonnen schwere S-21-Skulptur nennt, „ein Mittel der Verständigung“. Nachdem die Stadt wochenlang gezögert hatte, dem Bildhauer aus Bodman am Bodensee die Genehmigung zu erteilen, sein satirisches Kunstwerks in Stuttgart zu zeigen, konnte am Montagabend vor dem Stadtpalais mit dem Aufbau der Kolossalskulptur begonnen werden. Rund fünf Stunden waren die Helfer eines Transportunternehmens aus Singen in der Nacht zum Dienstag damit beschäftigt, den tonnenschweren Sockel und die in vier Teile zerlegte Plastik zu montieren. Zwei Tieflader sowie ein mobiler Schwerlastkran waren im Einsatz. Der Abschnitt der Konrad-Adenauer-Straße vor dem Stadtpalais war zu diesem Zweck ab 20 Uhr gesperrt worden.

Denkmal zeigt Akteure, die mit S 21 verbunden sind

Das Standbild, das rund 150 Akteure aus Politik und Wirtschaft zeigt, die mit dem milliardenschweren Großprojekt verbunden sind, ist Teil einer „temporären Skulpturengalerie“, die bis Ende März vor dem Museum für Stuttgart zu sehen ist. Neben der Lenk-Plastik zeigt das Stadtpalais die Skulptur „König Wilhelm II. und seine Spitze“ von Hermann-Christian Zimmerle sowie Erik Sturms „Datenbank“.

Die Plastik „S 21. Das Denkmal – Chroniken einer grotesken Entgleisung“ besteht aus einem schräg gestellten Bahnhofsturm, an dem drei Figurenreliefs angebracht sind, dem Herzstück, dem sogenannten „schwäbische Laokoon“, sowie zwei „Wolkenkuckucksheime“ mit weiteren, kleineren Figuren. Peter Lenk erklärte am Freitagabend während des Aufbaus dazu: „Der mythologische Laokoon konnte Troja nicht mehr warnen vor dem Trojanischen Pferd. Der schwäbische Laokoon will nicht mehr vor Stuttgart 21 warnen, weil er sich an das Volksbegehren gebunden fühlt.“ Die zentrale Figur der Plastik, der Laokoon, ist Ministerpräsident Winfried Kretschmann nachempfunden, der mit einer ICE-Schlange ringt. Zahlreiche andere Politiker wie Wolfgang Schuster, Günther Oettinger, Annette Schavan oder Winfried Hermann sind darüber in den Wolken zu erkennen. Lenk betonte, es sei jedoch „Sache des Betrachters herauszufinden, wer die Figuren sein könnten“.

Lenk hofft auf Befriedung der Stadt

Nach Angaben des 73-jährigen Künstlers hat das Projekt bislang rund 155 000 Euro gekostet – seine Arbeitszeit während etwa zweieinhalb Jahren nicht eingerechnet – durch Spenden seien rund 135 000 Euro zusammengekommen. Laut Bernd Spellenberg, der für Lenk die Organisation des Genehmigungs- und Aufbauprozesses in Stuttgart führte, wurde der Transport des Kunstwerks durch das ausführende Unternehmen gesponsert.

Lenk hofft durch die humoristische Darstellung auch auf eine Befriedung der Stadtgesellschaft im Streit um Stuttgart 21. „Die Fantasie tröstet uns über das hinweg, was wir nicht sein können, der Humor über das, was wir tatsächlich sind“, sagte Lenk in Anlehnung an ein Zitat des Schriftstellers Albert Camus. Der Künstler hoffe, dass die filigrane Skulptur während der kommenden drei Monate unbeschädigt bleibe. „Aber diese Angst ist kein Grund, sie nicht aufzustellen. Sonst könnten wir gleich aufgeben“, betonte der Bildhauer.

Führungen zur Skulptur bis Ende März

Der weitere Verbleib der Skulptur sei bis dato offen. „Die Figuren führen ein Eigenleben“, sagte Lenk mit Hinweis auf seine Arbeit „Imperia“, die in Konstanz ebenfalls zunächst auf Ablehnung gestoßen war und heute eine Wahrzeichen der Stadt sei. Spellenberg betonte, dass der Künstler sich über einen dauerhaften Ankauf der Plastik durch die Stadt freuen würde. Die Kosten hierfür lägen bei geschätzten 500 000 Euro. Kulturamtsleiter Marc Gegenfurtner, der am Montagabend den Aufbau der Skulptur mitverfolgte, wollte dies nicht kommentieren: „Wir müssen abwarten“, sagt Gegenfurtner. „Der entstehende Dialog wird hoffentlich ein fruchtbarer und kann die Zukunft mitgestalten helfen.“ Stadtpalais-Direktor Torben Giese äußerte die Hoffnung, dass es durch Lenks satirisches Kunstwerk zu „einem anderen Umgang mit Stuttgarts unbestritten wichtigstem Bauprojekt kommen kann“.

Bis Ende März 2021 bietet Bernd Spellenberg Führungen zur Lenk-Skulptur an. Informationen unter: www.lenk-S21-denkmal.de. Die Teilnahmegebühr geht in den Spendentopf für das Kunstprojekt.