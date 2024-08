Denkmal im Kreis Ludwigsburg: Ist das Bissinger Rathaus wirklich so hässlich?

8 Von außen wirkt das Gebäude nüchtern. Der Ratssaal ist ein wenig vorgelagert. Foto:

Das Rathaus in Bissingen (Kreis Ludwigsburg) ist in den Augen vieler so hässlich, dass sie es gerne abreißen lassen würden. Aber der Betonbau ist denkmalgeschützt. Wie kam es dazu?











Ein großer grauer Klotz beherrscht die Ortsmitte von Bissingen. Brutalismus heißt der Baustil, in dem das alte Rathaus einst gebaut wurde. Der Sichtbeton wirkt tatsächlich ziemlich massiv. Kann man sich mit ihm anfreunden? Vielleicht hilft ein Sprung in die Zeitmaschine. Die Menschen in der kleinteiligen schwäbischen Provinz glaubten im Jahr 1965 noch an die unbändige Kraft des Betons – jenseits aller ökologischen und sozialen Reformbewegungen, die später aufkamen.