1 In der Montage steht das Denkmal schon vor dem Stadtpalais. Foto: Joachim E. Roettgers/Graffiti/Peter Lenk

Der Bildhauer Peter Lenk und die Stadt unterzeichnen einen Vertrag über die Aufstellung eines neun Meter hohen Denkmals am Stadtpalais. Ein halbes Jahr darf die S-21-Satire bleiben – und dann?









Stuttgart - Der Tiefbahnhof ist noch lange nicht fertig, doch das satirische Stuttgart-21-Denkmal von Peter Lenk wird im Oktober definitiv in der Landeshauptstadt aufgestellt. Wie der Bildhauer unserer Zeitung bestätigte, habe er mit der Stadt einen entsprechenden Vertrag geschlossen. Er sieht eine vorübergehende Aufstellung des neun Meter hohen Kolosses vor dem Stadtpalais am Charlottenplatz vor. Dort startet auch eine Veranstaltungsreihe, die an den „Schwarzen Donnerstag“ vor zehn Jahren erinnert, als der Protest gegen das umstrittene Tiefbauwerk von Wasserwerfern förmlich von der Straße gespritzt wurde.