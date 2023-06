Denkmal-Debatte in Deutschland

Hat Otto von Bismarck Bismarck kein Denkmal verdient, weil er angeblich Afrika ausbeuten wollte? Wir stellen fünf große Deutsche, deren Ruf gerade leidet, auf den Prüfstand.









Berlin - Seit dem Mord an dem Afroamerikaner George Floyd demonstrieren Menschen in den USA gegen Polizeigewalt und Rassismus, stürzen Denkmäler von Sklavenhaltern und Südstaaten-Generälen. Auch in Deutschland tobt eine Debatte über die Frage, welche historischen Persönlichkeiten es verdienen, geehrt zu werden. Wir nehmen mit dem renommierten Politikwissenschaftler Herfried Münkler fünf Deutsche unter die Lupe, die vom Sockel ihres Denkmals zu rutschen drohen.