Denkendorfer Familientreff öffnet: Ein Treffpunkt für alle Familien

Der Familientreff beim Kinderhaus Alter Eichwald wird offiziell am 23. Oktober eröffnet. Die ersten Angebote werden schon jetzt gut genutzt.
Im Neubau für das Kinderhaus Alter Eichwald hat die Gemeinde Räume für ein Familienzentrum mit eingeplant. Dieser Familientreff steht allen Familien in Denkendorf offen. Melanie Schweizer baut seit Mai die Einrichtung auf, die wie das im März eröffnete Kinderhaus vom Evangelischen Kleinkinderpflegeverein Denkendorf getragen wird. Inzwischen gibt es unter dem Motto „Stark! Für Familien“ erste Angebote. Am 23. Oktober wird der Familientreff offiziell eingeweiht.