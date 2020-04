1 Die Radfahrerin wurde frontal erfasst und durch die Luft geschleudert. Foto: 7aktuell.de/Moritz Bassermann/7aktuell.de | Moritz Bassermann

Mit schweren Verletzungen ist eine Rennradfahrerin in eine Spezialklinik eingeliefert worden, nachdem sie von einem betrunkenen Autofahrer frontal erfasst worden war.

Denkendorf - In einer Spezialklinik in Stuttgart wird derzeit eine 51 Jahre alte Rennradfahrerin betreut, die am Karfreitag von einem 35 Jahre alten Autofahrer auf der Landesstraße zwischen Denkendorf und Neuhausen überfahren worden war. Angaben der Polizei zufolge hatte der mit 1,5 Promille erheblich alkoholisierte Fahrer die ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand fahrende Radlerin frontal erfasst und dabei schwer verletzt. Die Straße musste in Folge des Unfalls mehr als drei Stunden lang komplett gesperrt werden, unter anderem, um einem Rettungshubschrauber die Landung zu ermöglichen. Die Polizei zog den Führerschein des Unfallfahrers noch an Ort und Stelle ein.