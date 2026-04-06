Denkendorf: Neuer Discounter Lidl samt Ärztehaus entsteht

Im Gewerbegebiet Nördlich Albstraße entsteht eine neue Filiale des Discounters Lidl in Kombination mit einem Gesundheits- und Therapiehaus. Dort sollen unter anderem eine Hausarzt- und eine Kinderarztpraxis, eine Ergo- und eine Physiotherapie, eine Logopädie, eine Podologie sowie eine Psychotherapiepraxis und eine Tagespflege unterkommen. Das Gebäude wird von Lidl gebaut und die Flächen an die neuen Nutzer vermietet.

„In dem Projekt steckt viel Herzblut“, erinnerte der Denkendorfer Bürgermeister Ralf Barth beim Spatenstich an die lange Vorgeschichte. Schon vor Jahren sei der Discounter, der auf dem benachbarten Grundstück bereits einen Einkaufsmarkt betreibt, mit dem Anliegen an die Gemeinde herangetreten, einen wesentlich größeren Neubau zu errichten. „Doch ein einstöckiger Lebensmittelmarkt auf der grünen Wiese passt nicht mehr in die heutige Zeit“, sagt Barth. Und so wurde ausgehandelt, dass das Unternehmen neben der Ladenfläche mehr als 2000 Quadratmeter Gewerbefläche schafft, die vermietet wird. Inzwischen sind sämtliche Flächen der drei Etagen an Ärzte und Therapeuten vergeben.

Treibende Kraft hinter dem Gesundheitshaus waren die beiden Denkendorfer Brüder Simon Brandner, der mit seiner Frau Sandra mehrere Ergotherapiepraxen betreibt, und Christian Brandner, Inhaber einer Physiotherapiepraxis. Entstehen sollte ein interdisziplinäres Zentrum im Gesundheitswesen. Im Erdgeschoss des barrierefreien Baus werden die Praxis im Oberdorf, die örtliche Praxis für Allgemeinmedizin von Miriam Hornung und Ines Kuebart, der Kinderarzt Emanuel Nellen, der derzeit eine Praxis in Nellingen betreibt, und die Diplom-Psychologin Ebru Yavuz, die aktuell ihre Praxis im Scharnhauser Park hat, einziehen.

Auch eine Tagespflege für neurologisch erkrankte Menschen ist geplant

Die Räume im ersten Obergeschoß wird Christian Brandner für seine Physiotherapie nutzen, samt einer Möglichkeit zum Gerätetraining. Das zweite Obergeschoß will Simon Brandner mit seiner Ergotherapie- und Logopädiepraxis beziehen. Außerdem geplant ist eine Tagespflege für neurologisch erkrankte jüngere Menschen bis etwa 60 Jahre. Sie soll laut Brandner ein überregionales Einzugsgebiet haben. Einige Räume im Haus wollen die Therapeuten und Ärzte gemeinsam nutzen unter anderem für Gesundheitskurse und andere Angebote der Mieter, aber auch Außenstehender.

„In dem Projekt steckt viel Herzblut“, erinnerte der Denkendorfer Bürgermeister Ralf Barth beim Spatenstich an die lange Vorgeschichte.

Bis alles in trockenen Tüchern war, seien komplexe Absprachen nötig gewesen, erinnert sich der Bürgermeister. Doch letztlich hätten sich alle Puzzle-Teile zusammengefügt. Mit dem Gesundheits- und Therapiehaus werde die Gesundheitsversorgung in Denkendorf nachhaltig gestärkt und gesichert.

Die neue Filiale des Discounters hat 1200 Quadratmeter Fläche

Die neue Lidl-Filiale wird mit rund 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche größer als die bestehende mit ihren 800 Quadratmetern. Eigentlich habe sich der Discounter einen rund 1600 Quadratmeter großen Markt gewünscht, sagt Bart. Doch dagegen erhob die Nachbarstadt Ostfildern Einspruch und man habe einen Kompromiss gefunden. Das derzeitige Gebäude des Discounters bleibt laut Barth mit Ausnahme des Backshops stehen. „Es wird dort aber keinen weiteren Einzelhandel geben“, erklärt er.

Auch gegen den Ärztemangel und zur medizinischen Versorgung in Denkendorf wird ein Ärzte- und Therapiehaus errichtet. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

„Jetzt geht’s los“ gab Martin Birnbach, Niederleitungsleiter Bau des niederländischen Bau- und Immobilienunternehmens Ten Brinke, beim Spatenstich begeistert den Startschuss. Vier bis fünf Monate kalkuliert er für den Rohbau, mit dem im Mai oder Juni begonnen werden soll. Die Eröffnung ist dann für Sommer oder Herbst 2027 geplant. Ein besonderes Anliegen sei Ten Brinke, mit örtlichen Firmen zusammenzuarbeiten, betonte er. In das Projekt werden laut Birnbach rund 20 Millionen Euro investiert.