Denkendorf: Neuer Discounter Lidl samt Ärztehaus entsteht

Spatenstich für eine Filiale des Discounters Lidl und ein Gesundheits- und Therapiehaus mit zahlreichen therapeutischen Angeboten.
Im Gewerbegebiet Nördlich Albstraße entsteht eine neue Filiale des Discounters Lidl in Kombination mit einem Gesundheits- und Therapiehaus. Dort sollen unter anderem eine Hausarzt- und eine Kinderarztpraxis, eine Ergo- und eine Physiotherapie, eine Logopädie, eine Podologie sowie eine Psychotherapiepraxis und eine Tagespflege unterkommen. Das Gebäude wird von Lidl gebaut und die Flächen an die neuen Nutzer vermietet.