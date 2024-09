Denkendorf: 45-Jähriger stirbt nach Verkehrsunfall

1 Am Samstag sind Rettungskräfte zu einem Unfall nach Denkendorf gerufen worden. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

Am hellen Samstagvormittag hat ein 45-jähriger Autofahrer in Denkendorf einen Unfall verursacht. Die Polizei vermutet, dass eine medizinische Ursache zu dem Unglück geführt hat.











Link kopiert



Ein Mann hat wohl aus gesundheitlichen Gründen am Samstagmorgen in der Justinus-Kerner-Straße in Denkendorf einen Unfall verursacht. Laut Polizei starb der 45-Jährige kurz darauf im Krankenhaus. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhrt er gegen 10 Uhr mit seinem Skoda auf der Justinus-Kerner-Straße in Richtung Uhlandstraße, als er vermutlich wegen einer medizinischen Ursache sein Fahrzeug zunächst zum Stehen brachte, bevor er wieder beschleunigte und kurz darauf nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei kollidierte der Skoda mit einem parkenden Opel, der dabei auf einen dort abgestellten Mofaroller geschoben wurde. Der Roller fiel um und beschädigte noch einen weiteren geparkten Roller. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf verstarb.