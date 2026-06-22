Deniz Undav: WM-Star versteigert getragene Fußballschuhe

Spätestens seit dem Spiel gegen die Elfenbeinküste bei der Fußball-WM 2026 ist Deniz Undav der deutsche Fußballstar der Stunde. Jetzt werden seine getragenen Fußballschuhe für einen guten Zweck versteigert.

Deniz Undav (29) wurde nicht nur beim WM-Vorrundenspiel gegen die Elfenbeinküste zum Retter der DFB-Elf, er lässt jetzt auch seine getragenen Fußballschuhe für einen guten Zweck versteigern. Der Erlös der Versteigerung, die über das Charity-Auktionsportal "United Charity" durchgeführt wird, kommt der Kinderhilfsorganisation Stars4Kids zugute. Diese setzt sich weltweit in der Sportförderung und Armutsbekämpfung ein. Auch Undavs Verein, der VfB Stuttgart, ist involviert. In diesem Fall könnten Projekte der VfB-Stiftung "Brustring der Herzen" gefördert werden, heißt es auf der Auktionsseite.

Wer mitbietet, hat die Chance, ein Paar in der Bundesliga getragene Fußballschuhe Undavs zu ersteigern. An den Schuhen sind der Beschreibung zufolge Gebrauchsspuren sichtbar und beide wurden handsigniert. Am rechten Schuh ist zudem ein Herzchen und ein "TL" zu finden.

Bald auch eine Ronaldo-Auktion

"Wir freuen uns sehr, dass Deniz Undav diese besondere Aktion unterstützt und damit gemeinsam mit uns Gutes bewegt", erklärt United Charity in einer Mitteilung. Die Versteigerung ist ab sofort zugänglich und läuft noch rund einen Monat. Der geschätzte Wert für die Schuhe beläuft sich demnach auf 2.000 Euro.

Auch weitere Auktionen passend zur WM sind derzeit auf der Seite zu finden - beispielsweise ein von Fußballsuperstar Cristiano Ronaldo (41) signiertes Portugal-Trikot. Diese Auktion hat noch nicht begonnen, soll den Angaben nach allerdings "demnächst" starten. Angeboten wird bereits ein Deutschland-Trikot mit Unterschriften der Nationalspieler. Bei letzterem komme der Erlös den Hilfsprojekten der Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V. zugute.