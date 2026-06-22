Deniz Undav: WM-Star versteigert getragene Fußballschuhe

Spätestens seit dem Spiel gegen die Elfenbeinküste bei der Fußball-WM 2026 ist Deniz Undav der deutsche Fußballstar der Stunde. Jetzt werden seine getragenen Fußballschuhe für einen guten Zweck versteigert.
Deniz Undav (29) wurde nicht nur beim WM-Vorrundenspiel gegen die Elfenbeinküste zum Retter der DFB-Elf, er lässt jetzt auch seine getragenen Fußballschuhe für einen guten Zweck versteigern. Der Erlös der Versteigerung, die über das Charity-Auktionsportal "United Charity" durchgeführt wird, kommt der Kinderhilfsorganisation Stars4Kids zugute. Diese setzt sich weltweit in der Sportförderung und Armutsbekämpfung ein. Auch Undavs Verein, der VfB Stuttgart, ist involviert. In diesem Fall könnten Projekte der VfB-Stiftung "Brustring der Herzen" gefördert werden, heißt es auf der Auktionsseite.