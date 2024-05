Foto: Kebaphaus am Feuerhaus /Kebaphaus am Feuerhaus

In den letzten Tagen sorgte der DFB mit seiner kreativen Nominierungsstrategie des EM- Kaders für viel Aufmerksamkeit. Mittlerweile sind die 26 Spieler, die bei der Fußball-Europameisterschaft im Sommer dabei sind, bekannt. Davor wurde allerdings unter anderem im Netz wild spekuliert, auf welche Art und Weise die DFB-Kicker am besten verkündet werden könnten.

Für VfB-Stürmer Deniz Undav hatte sich das Netz dabei eine besondere Idee überlegt – und die führt zu einem beliebten Dönerladen in den Stuttgarter Westen.

Fans fordern Verkündigungsvideo durch das Kebabhaus am Feuersee

Undav ist schon länger für seine Dönerliebe bekannt. Am liebsten holt der Deutsch-Türke sein Lieblingsessen im Kebabhaus am Feuersee. Zu den Inhabern Ali Abdi und dessen Geschäftspartner Serdar Oguz hat der 27-Jährige ein gutes Verhältnis.

Naheliegend war daher für Nutzer auf X (ehemals Twitter) wie etwa „L.“, dass das Team vom Dönerrestaurant die Nominierung des VfB-Stürmers verkünden sollte.

Aber wurde der DFB den Fanwünschen auch gerecht? Wohl zur Enttäuschung vieler VfB-Anhänger tat er das nicht. Am Mittwochabend veröffentlichte der Stuttgarter Tattoo-Influencer „Togoone Tattooing“ ein Instagram-Video, das die Nominierung des Torjägers bekannt gab.

In dem Instagram-Reel ist zu sehen, wie der junge Stuttgarter Tätowierer Tobias Godel dem VfB-Fan Leon Widmaier ein VfB-Wappen samt jubelndem Undav sticht.

Was hält Nationalspieler Undav von der Aktion?

Angesprochen auf die Tattoo-Nominierungsvideo sagte Undav, der selber nicht tätowiert ist: „Meine Nominierung war ja nicht meine Idee, sonst hätte ich es natürlich in meinem Lieblings-Dönerladen gemacht.“ Aber die Sache mit dem Tattoo sei auch „eine coole Idee“ gewesen, so der 27-Jährige weiter. Nur warum passen der Profifußballer und das Fastfoodgericht eigentlich so gut zusammen?

Der Deutsch-Türke Undav isst liebend gerne Döner. In der Jugend des SV Werder Bremen wurde ihm diese Leidenschaft jedoch einst zum Verhängnis.„Ich bin relativ spät gewachsen und war ein bisschen pummeliger, weil ich ein bisschen viel Döner gegessen habe. In Folge dessen hat es dann auf dem Weg in die U15 nicht mehr geklappt. Dort hat mir der Trainer gesagt, es ist besser, wenn du dir einen neuen Verein suchst. Ich brauche große Spieler, du bist mir zu dick“, so Undav gegenüber Sky in einem Interview Ende vergangenen Jahres.

Diesen Rückschlag hat der Stürmer, wie so viele in seiner Karriere, getrotzt und in diesem Jahr als Krönung seiner Leistungen bekanntlich ein Ticket für die EM im Sommer gelöst. Seine Liebe zum Kebab hat der 27-Jährige aber bis heute nicht aufgegeben. Auch in seiner bisher besten Saison sieht man Undav regelmäßig im Kebabhaus am Feuersee.

Kebabhaus ist glücklich über Undav als Kunden

Aber was sagen eigentlich die Inhaber des Dönerrestaurants im Stuttgarter Westen zu dem Ganzen? „Das Deniz gerne seine Nominierung von uns erfahren hätte, freut uns natürlich sehr“, so Kebabhaus-Geschäftsführer Serdar Oguz. Undav als Stammkunde zu haben sei für ihn eine Riesen Ehre.

Und auch Co-Geschäftsfürher Ali Khudeida Abdi ist glücklich über den prominenten Kunden. „Jeder freut sich, wenn man für seine Arbeit gelobt wird – und da wir unsere Döner immer mit ganzem Herzen zubereiten, sind wir glücklich, wenn ein Fußballprofi wie Deniz unseren Döner gerne isst“, so Abdi, im Gespräch mit unserer Redaktion.

Dass das Kebabhaus die Undav-Nominierung nicht verkünden durfte, findet Geschäftsführer Oguz schade. Wenn der Geschäftsmann mit türkischen Wurzeln schon vorher von den kreativen Nominierungsvideos gewusst hätte, wäre er gerne auf den DFB zugegangen.

Ein Trostpflaster für Dönerfans

Ganz wurden die Fußball-Fans, die sehnlichst auf eine Kebabnominierung gewartet hatten, aber auch nicht enttäuscht. Denn ein Veröffentlichungsvideo im Zusammenhang mit dem bei vielen beliebten Fastfood gab es dann doch. Das Berliner Döner Restaurants Hisar durfte am Mittwoch Real Madrids Innenverteidiger Antonio Rüdiger zu seiner EM-Teilnahme gratulieren.

Zurück nach Stuttgart: Die Inhaber des Kebabhauses am Feuersee, Abdi und Oguz, werden die Heim-EM (14. Juni bis 14. Juli) natürlich verfolgen. Sie drücken dem DFB-Team – und vor allem ihrem Stammgast Undav – die Daumen. Und versprechen schon einmal: Eine große Undav-Döner-Aktion zur EM ist geplant.