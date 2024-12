Deniz Undav mit sozialem Engagement: VfB-Stürmer hilft bei einer Tour mit dem Kältebus in Stuttgart

Deniz Undav zeigt nicht nur auf dem Fußballplatz seine Klasse. Der derzeit noch verletzte VfB-Stürmer blickt auch über den Tellerrand des Profisports hinaus. So war er nun mit dem Kältebus in Stuttgart unterwegs.

Deniz Undav hat eine ungewöhnliche Fußballkarriere hingelegt. Vergleichsweise spät durchgestartet, ist er erst seit seinem Wechsel zum VfB Stuttgart im Sommer 2023 so richtig oben angekommen. Da war er schon Mitte 20. Treffsicherer Torjäger, Stuttgarter Publikumsliebling, deutscher Nationalspieler – rasant ging es in den vergangenen eineinhalb Jahren beim VfB bergauf beim nunmehr 28-Jährigen.

Wohl auch deshalb ist Undav ein Profi, der sich der elitären Fußball-Bubble durchaus bewusst ist. Und der weiß, dass es Menschen gibt, die weit weniger Glück im Leben hatten. Dass er eine soziale Ader besitzt, bewies er dieser Tage wieder. Denn der VfB-Profi fuhr mit dem Kältebus des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Stuttgart mit.

Undav postet Video vom Einsatz mit dem DRK-Kältebus

Der Kältebus ist in den Wintermonaten immer von 22 bis 2 Uhr in der Nacht unterwegs, sofern die Temperaturen unter die 0 Grad Celsius fallen. Ein Team von insgesamt etwa 50 Ehrenamtlichen kümmert sich in diesen Nächten um Obdachlose, versorgt sie mit warmer Kleidung, Tee, Snacks, Decken und Schlafsäcken. Undav hat ein paar Eindrücke des Einsatzes in einem Video auf seiner Instagram-Seite gepostet. Dazu schrieb er: „Danke für euren wichtigen Einsatz! Es war mir eine große Freude, euch bei der Tour begleiten zu dürfen!“

Wer Menschen in Not sieht, kann die Hotline unter 0711/21954776 anrufen und den Ort melden, den die Ehrenamtlichen dann ansteuern. In Notfällen soll man jedoch die 112 wählen.