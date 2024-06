Nationalspieler Deniz Undav holt sich regelmäßig einen Döner im Kebabhaus am Feuersee. So auch kurz vor der Abreise ins DFB-Trainingslager. Schießt der VfB-Spieler während der EM ein Tor, hat sich sein Lieblingsdönerladen eine Aktion überlegt.

VfB-Stuttgart-Stürmer Deniz Undav und das Kebabhaus am Feuersee haben eine längere Liebesgeschichte. Regelmäßig holt der Nationalspieler seinen Siegerdöner im Stuttgarter Kebabrestaurant. Vor ein paar Wochen, als der DFB auf kreative Art und Weise die Nationalspieler für die anstehende Sommer-EM nominierte, hatten viele Undav-Fans gehofft, über dessen Dönermann des Vertrauens von der Nominierung Wind zu bekommen. Sogar der Fußballer selber hätte am liebsten vom Kebabhaus am Feuersee von seiner Nominierung erfahren, verriet er im Interview.

Letzter Döner vor der EM Vorbereitung

Wie Kebabhaus-Co-Inhaber Ali Abdi erzählt, war Undav zwei Tage vor der Abreise ins DFB-Trainingslager nach Thüringen noch im Restaurant in Stuttgart-West vorbeigekommen. „Wahrscheinlich wollte er noch einen letzten Döner genießen, bevor die EM-Vorbereitung losgeht“, vermutet Ali, der sich jedes Mal freut, wenn der Nationalstürmer ins Kebabhaus kommt. „An manchen Tagen nimmt Deniz noch einen Nachtisch, aber dieses Mal hat er lieber darauf verzichtet. Man hat gemerkt, dass er schon richtig heiß für die EM ist.“

Lesen Sie auch

Im Hinblick auf die Nationalmannschaft ist das Team im Dönerrestaurant zuversichtlich. „In den DFB-Videos sieht man, dass die Spieler eine große Familie geworden sind. Das ist ganz anders, als es noch vor sechs Monaten aussah“, sagt Kebabhaus-Inhaber Serdar Oguz. „Deniz soll am besten gleich im ersten Spiel treffen, dann kommt er bei den nächsten Spielen sogar in die Startelf.“

Ein Startelfplatz für Undav wäre besonders wichtig, wenn der Deutsch-Kurde die EM-Vorhersage der Stuttgarter Dönerverkäufer erfüllen möchte. Mit ihrem Tipp wollen sie den Stürmer noch einmal extra motivieren. Laut ihnen kommt Deutschland mindestens ins Finale und der VfB-Kicker macht fünf Tore.

Freigetränke beim Public Viewing im Kebabhaus

Wie es sich bei echten Fans gehört, wird es im Kebabhaus am Feuersee während der Europameisterschaft auch ein Public-Viewing für alle Spiele geben. Auf einem Fernseher im Lokal und einem auf der Terrasse werden die Partien übertragen. Fans aller Mannschaften sind herzlich willkommen. Auch die Spiele der deutschen Nationalmannschaft wollen die Inhaber im Kebabhaus zeigen.

Dönerliebhaber:innen können sich dabei auf eine Aktion freuen: Schießt Undav ein Tor, gibt es am Abend des Spiels alle Getränke umsonst. Kurz hatten die Inhaber mit dem Gedanken gespielt, für die Undav-Tore Frei-Döner zu verteilen, sich dann aber doch dagegen entschieden. Immerhin zwei der drei feststehenden Spiele werden erst um 21 Uhr angepfiffen, zu dem Zeitpunkt sei meistens von den Spießen nicht mehr viel übrig, sagen die Inhaber.

Siegerdöner im Kebabhaus

Inhaber Serdar erinnert sich an die WM: „Damals 2006 bei der Heim-WM war einen Monat lang einfach nur Party.“ Das sei sehr schön gewesen und wäre auch etwas, dass die deutsche Gesellschaft momentan sehr gut gebrauchen könne, so der 38-Jährige. Auf die internationalen Fans, die zur Europameisterschaft nach Stuttgart kommen, ist man im Kebabhaus am Feuersee besonders gespannt.

Ob die Schotten, Ungarn und Dänen genauso Gefallen an Döner, Pide und Co. aus dem Kebabhaus finden, wie viele Stuttgarter:innen bleibt abzuwarten. Gewinnt Deutschland am 19. Juni das Spiel gegen Ungarn in Stuttgart, kann man Undav ja vielleicht sogar beim Verzehr seines Siegerdöners im Kebabhaus antreffen.