DFB-Frage auf TikTok: So isst Deniz Undav seinen Döner am liebsten

Deniz Undav hat in einer Fragerunde des DFB verraten, wie er seinen Döner am liebsten isst. Welche Zutaten beim VfB-Stürmer nicht fehlen dürfen und wie seine Teamkollegen ihre Bestellung am liebsten aufgeben.
Kurz vor der WM wird es beim DFB nicht nur sportlich, sondern auch kulinarisch. Auf dem TikTok-Kanal des Verbandes gibt es wieder jede Menge Klassenfahrt-Content: Mehrere Nationalspieler wurden gefragt, wie sie ihren Döner am liebsten essen. Besonders VfB-Stürmer Deniz Undav hat dabei eine klare Vorstellung und setzt vor allem auf Schärfe.