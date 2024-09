Denis Villeneuve: Dritter Teil soll sein letzter Dune-Film werden

1 Denis Villeneuve auf der Premiere von "Dune: Part Two" in New York. Foto: imago images/UPI Photo

Denis Villeneuve will bald wieder aus der Welt von "Dune" auftauchen. Teil drei soll sein letzter Film in der Reihe werden.











Link kopiert



Der dritte "Dune"-Film, den Regisseur Denis Villeneuve (56) gerade entwickelt, wird wohl gleichzeitig auch sein letzter Beitrag in der Reihe sein. Der Filmemacher führte bei "Dune: Part One" (2021) und "Dune: Part Two", der drei Jahre später in die Kinos kam, Regie. Nun schreibt er das Drehbuch für den dritten Film des Franchises und wird den Streifen inszenieren, der angeblich auf Frank Herberts (1920-1986) Roman "Dune Messiah" basiert.