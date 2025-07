Der bequemste Modetrend des Jahres ist da: It-Girls setzen im Sommer auf Boxershorts. Die luftigen und lässigen Hosen machen Unterwäsche straßentauglich. Um sie richtig zu stylen, braucht es jedoch etwas modisches Fingerspitzengefühl.

Everyday-Look mit Streifen

Besonders angesagt sind gestreifte Boxershorts aus Popelin. Mit einer gleichfarbigen Streifenbluse, einem weißen Top und Sandalen entsteht im Handumdrehen ein cooler Look. Bei gutem Wetter dürfen eine schmale Sonnenbrille und ein Bandana oder ein Strohhut nicht fehlen. Wer es femininer mag, kann Ballerinas und eine ärmellose Bluse in Weiß zu den Boxershorts kombinieren. Dazu passt ein Hut mit breiter Krempe.

Glitzerndes Fashion-Statement

Der Sommer 2025 steht ganz im Zeichen von Pastelltönen. Klar, dass auch Boxershorts in Buttergelb, Puderrosa, Flieder und Co. angesagt sind. Für ein modisches Upgrade sorgen Pailletten, die die Shorts in der Sonne zum Funkeln bringen. Ein Tanktop und eine Tote Bag machen daraus einen perfekten Look für einen Tag am See oder im Park. Wird es zu frisch, schafft ein leichter Pulli Abhilfe.

Sportliche Shorts liegen im Trend

Neben lässigen Boxershorts setzen immer mehr Modefans auch auf enganliegende Varianten - sogenannte Boxer Briefs. Sie bringen den Athleisure-Look zurück und ersetzen dabei Leggings. Sneaker, Tennissocken und ein Oversize-Shirt sowie eine Basecap ergänzen das Outfit. Das funktioniert nicht nur im Fitnessstudio, sondern auch auf der Straße. Aber auch eine weite Lederjacke und ein Basic Tee verwandeln die Boxer Briefs in eine coole Alltags-Kombination.

Wer nach einer ebenso modischen wie sportlichen Alternative sucht, findet sie in Gym Shorts. Mit einem Graphic Tee, dezentem Schmuck und Retro-Sneakern machen Modebegeisterte alles richtig. Erlauben es die Temperaturen, sind auch schwarze Biker Boots oder Cowboystiefel statt Sneakern eine gute Wahl.