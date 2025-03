Den Tod hat er sich anders vorgestellt: Jamie Foxx: Unheimliches Gespräch kurz vor Schlaganfall

Es begann mit starken Kopfschmerzen, dann verlor er das Bewusstsein: Im Krankenhaus wurden später eine Hirnblutung und ein Schlaganfall festgestellt. Jamie Foxx (57) musste möglichst schnell operiert werden. Im Rahmen der Premiere der zweiteiligen Dokumentation "Number One on the Call Sheet", die er mitproduziert hat, erinnert sich der 57-Jährige an ein unheimliches Gespräch, das er kurz vor seinem medizinischen Notfall im Jahr 2023 führte.

"Weißt du, was verrückt ist? Bevor es passierte, habe ich mit meinen Leuten gesprochen, die sich um meine Angelegenheiten kümmern und sie fragten: 'Jamie, willst du ein paar Papiere durchgehen, nur für den Fall, dass etwas passiert?' ", verrät Foxx im Gespräch mit "People".

Lesen Sie auch

Er habe daraufhin sein Team noch gefragt: "Was wird mit mir passieren?" Kurz darauf kam es bei den Dreharbeiten zu seinem aktuellen Netflix-Film "Back in Action" zu dem Vorfall. "Boom! Vorbei", sagt Foxx und meint damit die Zeit nach dem Zusammenbruch, als er ins Koma fiel und erst Wochen später wieder aufwachte. 20 Tage fehlen ihm in seiner Erinnerung.

Er hat sich seinen Tod anders vorgestellt

Der Oscar-Preisträger erläutert außerdem, dass diese Nahtoderfahrung ganz anders gewesen sei, als er sich seinen Tod immer vorgestellt hatte. Er sinniert dabei über eine Szene in einem älteren Action-Krimi. "Ich habe mir den Film 'Colors' angesehen, diese Schießerei... Ich dachte, ich würde wie Rocket [Don Cheadle] in einer Schießerei im Einkaufszentrum oder so enden. Ich dachte nicht, dass ich einfach gehen würde, während ich nach einer Aspirin frage."

"Als ich mit [Gott] sprach, sagte er: 'Hey Mann, ich werde dir eine zweite Chance geben - was wirst du damit machen?", fährt Foxx fort. "Ich sagte: 'Ich werde den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und alles dafür tun, was ich kann." Zu diesem Zweck verarbeitete Foxx seine Erfahrungen in einem Stand-up-Comedy-Special mit dem Titel "What Had Happened Was...", das im Dezember 2024 auf Netflix Premiere feierte.

Seine Tochter hat ihn beschützt

Gegenüber "Us Weekly" sagte Foxx am Rande der Filmpremiere zudem, dass seine Familie nun auf ihn aufpasse: "Ein großes Lob an meine Tochter Corinne Marie Foxx, die sich um mich gekümmert und dafür gesorgt hat, dass ich beschützt wurde." Sie habe nicht gewollt, dass ihn jemand sieht. "Number One on the Call Sheet" startet am 28. März auf Apple TV+.