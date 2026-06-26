Mehr Transparenz im Palast: König Charles III. hat als erster britischer Monarch seine persönlichen Steuern offengelegt. Die neuen Finanzunterlagen verraten auch, wie viele Millionen die Royals für Hubschrauber, Jets und Bahnfahrten ausgeben.
König Charles III. (77) hat mit der Offenlegung seiner persönlichen Steuerzahlungen mit einer jahrhundertealten Gepflogenheit gebrochen. Die Angaben sind Teil neuer Finanzunterlagen, die das britische Königshaus veröffentlicht hat und die nach eigener Darstellung für mehr Transparenz sorgen sollen. Besonders ins Auge fallen dabei die Ausgaben für Reisen der Königsfamilie - von kleineren Fahrten bis zu großen Auslandsbesuchen.