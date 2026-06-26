Mehr Transparenz im Palast: König Charles III. hat als erster britischer Monarch seine persönlichen Steuern offengelegt. Die neuen Finanzunterlagen verraten auch, wie viele Millionen die Royals für Hubschrauber, Jets und Bahnfahrten ausgeben.

König Charles III. (77) hat mit der Offenlegung seiner persönlichen Steuerzahlungen mit einer jahrhundertealten Gepflogenheit gebrochen. Die Angaben sind Teil neuer Finanzunterlagen, die das britische Königshaus veröffentlicht hat und die nach eigener Darstellung für mehr Transparenz sorgen sollen. Besonders ins Auge fallen dabei die Ausgaben für Reisen der Königsfamilie - von kleineren Fahrten bis zu großen Auslandsbesuchen.

Millionen für Hubschrauber, Jets und die Bahn Für Fahrten und Flüge, die jeweils unter 20.000 Pfund (rund 23.200 Euro) kosteten, gab das Königshaus zusammengenommen rund 3,85 Millionen Euro aus. Darunter fallen 177 Hubschrauberflüge für etwa 850.000 Euro, 60 Charterflüge für rund 972.000 Euro, weitere Linienflüge für etwa 255.000 Euro sowie Bahnfahrten für rund 99.000 Euro.

Gesondert ausgewiesen sind die teureren Einzelreisen bis zum Stichtag 31. März 2026. Die kostspieligste war der dreitägige Besuch von Prinz William (44) in Saudi-Arabien im Februar mit rund 151.000 Euro - inklusive einer Planungsreise des Personals. Knapp dahinter ist die Reise des Königspaars nach Italien Anfang April 2025 gelistet - der Trip kostete demnach etwa 147.000 Euro.

Eine einzelne Fahrt des königlichen Zuges nach Lancaster im Juni 2025 schlug zudem mit etwa 56.000 Euro zu Buche. Selbst das Pendeln des Königs zwischen seinen Residenzen kann bis zu 28.000 Euro kosten.

Auch Thronfolger William öffnet die Bücher

Unabhängig von den Reisekosten weisen die Unterlagen auch die persönlichen Steuerzahlungen des Monarchen aus. Den Unterlagen zufolge beliefen sich diese für das Steuerjahr 2024/25 auf rund 15 Millionen Euro, damit zählt König Charles zu den 100 größten Steuerzahlern des Landes. Im Jahr zuvor waren es etwa 13,6 Millionen Euro. Seit seiner Thronbesteigung 2022 hat Charles nach den Unterlagen insgesamt mehr als 34,8 Millionen Euro an Steuern entrichtet.

Erstmals legte auch Thronfolger Prinz William seine Steuerdaten offen. Der Prinz von Wales zahlte den Dokumenten zufolge im Steuerjahr 2024/25 rund 9 Millionen an Einkommen- und Kapitalertragsteuer, ein Jahr zuvor waren es etwa 9,67 Millionen Euro.