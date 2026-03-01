Den Preis holte sie in Knallrot ab: Rosalía verzaubert in rückenfreiem Chanel-Kleid bei den Brit Awards

Bei den Brit Awards 2026 in Manchester hat Sängerin Rosalía auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich gezogen. In einem zweiteiligen Chanel-Ensemble aus Federn und fließendem Stoff setzte sie auf puren Glamour. Ihre Auszeichnung holte sie sich dann in einem roten Cut-out-Kleid ab.
Sängerin Rosalía (33) hat bei den Brit Awards 2026 am Samstag in Manchester einen der eindrucksvollsten Red-Carpet-Auftritte des Abends hingelegt. Die Künstlerin erschien in einem zweiteiligen Chanel-Ensemble, das Eleganz und Extravaganz mühelos miteinander verband - und dabei jede Menge Haut zeigte.