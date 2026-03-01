Den Preis holte sie in Knallrot ab: Rosalía verzaubert in rückenfreiem Chanel-Kleid bei den Brit Awards

Bei den Brit Awards 2026 in Manchester hat Sängerin Rosalía auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich gezogen. In einem zweiteiligen Chanel-Ensemble aus Federn und fließendem Stoff setzte sie auf puren Glamour. Ihre Auszeichnung holte sie sich dann in einem roten Cut-out-Kleid ab.

Sängerin Rosalía (33) hat bei den Brit Awards 2026 am Samstag in Manchester einen der eindrucksvollsten Red-Carpet-Auftritte des Abends hingelegt. Die Künstlerin erschien in einem zweiteiligen Chanel-Ensemble, das Eleganz und Extravaganz mühelos miteinander verband - und dabei jede Menge Haut zeigte.

Ihr Look bestand aus einem trägerlosen Boa-Top in zartem Rosé, Schwarz und Weiß, das wie eine Federboa über ihren Schultern lag und an den Seiten herabhing. Dazu trug sie einen bodenlangen, farblich abgestimmten Rock aus der Spring-2026-Kollektion. Der von Chanel-Kreativdirektor Matthieu Blazy entworfene Maxirock war laut "Haper's Bazar" mit passenden Federn besetzt, saß tief auf der Hüfte und zeigte einen schwarz-weißen Bund sowie eine lange Schleppe, die über den Boden glitt. Schwarze, spitze Pumps aus der Métiers-d'art-2026-Kollektion des Hauses vervollständigten den Auftritt - und setzten nebenbei Rosalías Tattoos am Rücken gekonnt in Szene.

Opulentes Outfit, natürlich geschminkt

Für die passende Frisur sorgte Hairstylist Serpiente, der Rosalías Haar zu einer eleganten Hochsteckfrisur formte, aus der wellige Strähnen locker das Gesicht umrahmten. Make-up-Artist Isabella Ching hielt den Look bewusst zurückhaltend: natürlicher Teint, frischer Glow und glänzende Lippen - ein bewusster Kontrast zum opulenten Kleid.

Rosalía war nicht nur als Gast bei der Preisverleihung zugegen, sondern stand auch als Performerin auf der Bühne. Ihr viertes Studioalbum "Lux" liefert den kreativen Rahmen für eine Phase, in der die Sängerin optisch kaum wiederzuerkennen ist.

Vintage-Schätze und Haute Couture

Seit der Veröffentlichung von "Lux" hat Rosalía gemeinsam mit Stylist Jose Carayol eine ätherische, theatralische Ästhetik entwickelt, die sich quer durch die Welt der Haute Couture zieht. Auf der Liste der Labels, die das Duo für ihre visuelle Identität heranzieht, finden sich klangvolle Namen wie Schiaparelli, Vivienne Westwood, Thom Browne, Dilara Findikoglu, Balenciaga, Rick Owens, Dior, Chanel, Ann Demeulemeester und Rave Review.

Besonders bemerkenswert ist dabei die Sammlung an Vintage-Stücken aus den späten 1990er- und frühen 2000er-Jahren, die Rosalía und Carayol zusammengetragen haben. Darunter befinden sich Entwürfe von Alexander McQueen aus der Frühjahrskollektion 2003, Balenciaga Frühjahr 2004, Jeremy Scott Frühjahr 1998, Givenchy Herbst 1997 unter McQueen sowie Jean Paul Gaultier Frühjahr 2004. Mode als Kunstform - Rosalía lebt dieses Prinzip mit jeder Faser.

Am Brit-Awards-Abend wurde die Spanierin Rosalía zur besten internationalen Künstlerin gekürt und setzte sich dabei gegen globale Superstars wie Taylor Swift, Lady Gaga und Sabrina Carpenter durch. Ihre Auszeichnung nahm sie in einem schlicht geschnittenen, aber knallroten gemusterten Cut-out-Kleid entgegen. Bei ihrem Bühnenauftritt mit Überraschungsgast Björk trug sie ein romantisches weißes Carmenkleid.