1 Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Björn Trotzki

Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat Haftbefehle gegen den russischen Verteidigungsminister und gegen den russischen Generalstabschef erlassen.











Der Internationale Strafgerichtshof hat wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine Haftbefehle gegen den früheren russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu sowie Generalstabschef Waleri Gerassimow erlassen. Das teilte das Gericht am Dienstag in Den Haag mit.