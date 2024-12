Den Haag: Nach Explosion in Wohnhaus: Zahl der Toten auf sechs gestiegen

Nach Explosion in Wohnhaus: Zahl der Toten auf sechs gestiegen

1 Bei der Explosion in einem Den Haager Wohnhaus sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Foto: IMAGO/ANP/IMAGO/Koen van Weel

Nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Den Haag ist die Zahl der Toten auf sechs gestiegen. Rettungskräfte hätten am Montagmorgen eine weitere Leiche aus dem Keller des eingestürzten Gebäudes geborgen, teilte die Feuerwehr mit. Unter den Toten ist auch ein 17-jähriges Mädchen.