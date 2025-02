Demozug durch Ludwigsburg: Mehr als 300 Teilnehmer beim Klimastreik vor der Wahl

7 Mehr als 300 Menschen beteiligten sich am Zug durch die Innenstadt. Foto: /Andreas Essig

Fridays for Future Ludwigsburg hatte zum Klimastreik vor der Bundestagswahl aufgerufen. Kritisiert wurde unter anderem, dass das Thema Klimaschutz im aktuellen Wahlkampf keine Rolle spielt.











Link kopiert



Beim Blick auf diejenigen, die am frühen Freitagabend in Ludwigsburg am bundesweiten Klimastreik vor der Wahl teilnahmen, konnte man denken, der Klimaschutz sei in die Jahre gekommen. Waren es früher vor allem junge Menschen, denen das Thema am Herzen liegt, ist der Altersdurchschnitt inzwischen klar gestiegen. Deutlich wurde dies auch an einem Transparent mit der Aufschrift „Alle Generationen für eine bessere Zukunft“.