Demos zum Nahostkonflikt: Jüdische Gemeinde dementiert No-go-Areas in Stuttgart

Brände in Feuerbach und Stuttgart-West Acht Mülltonnen und ein Altkleidercontainer brennen nieder

Die Feuerwehr rückt am späten Dienstagabend zu zwei Bränden im Stuttgarter Stadtgebiet aus. In Feuerbach brennen acht Müllcontainer, in Stuttgart-West ein Altkleidercontainer. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und sucht Zeugen.