Mit mehreren Veranstaltungen ist am Wochenende erneut der Protest gegen den Krieg in der Ukraine an die Öffentlichkeit getragen worden – mit Gebeten, Kerzen und flammenden Abrüstungsappellen.

Festhalten an der Utopie

„Reden statt Rüsten“ steht auf dem Schild, das eine Dame zur Kundgebung am Stauffenbergplatz mitgebracht hat. „Stoppt den Krieg in der Ukraine – Keine Ausweitung des Krieges“, lautet das Motto, das die Gesellschaft Kultur des Friedens für den Samstagmittag ausgegeben hat. Henning Zierock, der die GKF gemeinsam mit dem griechischen Komponisten, Schriftsteller und Politiker Mikis Theodorakis ins Leben gerufen hat, lässt keinen Zweifel an den Forderungen der Friedensbewegung: keine Rüstungsausgaben in Milliardenhöhe, keine Beteiligung der Nato am Krieg in der Ukraine, auch nicht in Form einer Flugverbotszone, keine Waffenlieferungen. Die 50 Versammelten setzen auf Deeskalation. Eine Utopie? Wiltrud Metzler von der katholischen Organisation Pax Christi betont, ohne Utopien bewege sich nichts in der Welt, und fordert, das Geld, das aktuell für den Ausbau der Bundeswehr eingeplant sei, in Friedenszentren zu investieren. Auch Margot Käßmann, die sich per eingespielter Botschaft zu Wort meldet, plädiert für Mediation und Verhandlungen – im Bewusstsein, dass dies angesichts des „entsetzlichen Angriffs auf die Zivilgesellschaft in der Ukraine“ einen langen Weg bedeute. „Es ist wirklich nicht einfach, heute Pazifist zu sein“, raunt ein Herr am Rande der Versammlung seiner Gattin zu. „Ich glaube auch nicht, dass eine diplomatische Lösung möglich ist“, pflichtet diese ihm bei.

Flackernder Denkanstoß

127 Kerzen flackern auf der Blumenwiese unterhalb des Killesbergturmes. Im Wechsel mit Erdbrocken kreisförmig arrangiert hat sie der Land-Art-Künstler Stefan Laug. In Kooperation mit dem Verein Ars Narrandi hat er schon mehrfach leuchtende Installationen im Park präsentiert. Diesmal ist alles reduzierter als sonst. Das leuchtende Rund soll etwas Rituelles ausstrahlen. Es symbolisiert das Miteinander der Menschheit, wie es im Idealfall aussehen sollte. Während es dunkel wird am Samstagabend, umringen die Anwesenden schweigend die leuchtende Friedensbotschaft, die Laug in dreistündiger Arbeit vorbereitet hat. „Wir wollen hier keine politischen Botschaften aussenden“, erklärt Ars-Narrandi-Gründerin Odile Néri-Kaiser. „Wir wollen ein Zeichen für die Menschlichkeit setzen.“ Der Konflikt in der Ukraine steht im Fokus. Das zeigen die Plakate, die einige Besucher mitgebracht haben. Es geht aber um mehr: um gewaltsame Auseinandersetzungen weltweit und um den Raubbau an der Natur, um Biodiversität ebenso wie um die Güterverteilung und den Hunger auf der Welt. Ein paar Gänse, die das Gelände kreuzen, sind zu hören. Die 60 Besucher von „Licht und Frieden für die Menschlichkeit“ sind in Gedanken versunken.

Multireligiöser Friedenswunsch

Sonntagmittag. Die Glocken der Domkirche St. Eberhard sind verklungen. Am Mahnmal für die Opfer der NS-Diktatur neben dem alten Schloss singt eine Frau ein hinduistisches Gebet, flankiert von Vertretern anderer Glaubensgemeinschaften, die sich im Stuttgarter Rat der Religionen zusammengeschlossen haben. Mehr als die Hälfte der zwanzig Ratsmitglieder haben Vertreter zum multireligiösen Friedensgebet anlässlich der Ereignisse in der Ukraine entsandt. Knapp 100 Gläubige haben sich versammelt, um in Erinnerung zu rufen, dass der Wunsch nach Frieden näher liegen sollte als kriegerische Handlungen. „In unseren Gemeinden waren Ukrainer und Russen immer vereint“, streicht Susanne Jakubowski, die Vorsitzende des interreligiösen Rats, den Irrsinn des aktuellen Bruderkrieges heraus. Sie betont, man setze auf das respektvolle Zusammenleben unter Gläubigen als Beispiel für die Welt. Gleich, ob Rabbiner Yehuda Pushkin ein hebräisches Gebet rezitiert, das von einem ukrainischen Amtskollegen formuliert wurde, oder ob Zineta Subašić für die Islamische Gemeinschaft Stuttgart klarstellt, die Muslime in der Landeshauptstadt stünden auf der Seite derer, denen Unrecht geschehe und die stürben, nicht auf der Seite derer, die Unrecht täten und töteten – das Friedensgebet verdeutlicht die Universalität des Wunsches nach einem Miteinander ohne bewaffnete Auseinandersetzungen. Neben Fürbitten für die Opfer des Krieges steht die Hoffnung auf ein Einlenken der politischen Akteure. Stadtdekan Christian Hermes erbittet Gottes Beistand bei der Eröffnung von Wegen an den Verhandlungstisch. Martin Merckens, Vertreter der Christengemeinschaft, erinnert an die Weihnachtsbotschaft und baut auf die „Menschen, die guten Willens sind“. Gen Kelsang Lobma, buddhistische Nonne und Lehrerin am Kadampa-Meditationszentrum, erinnert an die Basis friedlichen Zusammenlebens: die Wertschätzung des Nächsten. Das letzte Wort hat Jakubowski. Sie nutzt es für den Hinweis, Мир, sprich „Mir“, bedeute Frieden – im Ukrainischen wie im Russischen.