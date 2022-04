1 Neben der DGB-Demo findet auch die „Revolutionäre 1. Mai-Demo“ statt. Foto: 7aktuell/Andreas Werne/ (Archiv)

Auch wenn der Feiertag in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt: Die traditionellen Demos finden trotzdem statt. Zwei große Versammlungen sind bei der Stadt angemeldet.















Link kopiert

Der Tag der Arbeit ist ein Tag großer Kundgebungen. Zum einen steht die traditionelle Mai-Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds auf dem Programm. Zum anderen zieht „Revolutionäre 1. Mai- Demo“ vom Rotebühlplatz in der Stadtmitte bis zum Südheimer Platz in Stuttgart-Süd.

Die DGB-Kundgebung beginnt am Marienplatz. Zwischen 9 und 10 Uhr sammeln sich dort die Teilnehmenden und es findet eine Auftaktkundgebung statt. Von 10 Uhr an zieht die Demo dann in Richtung City, über die Tübinger Straße, die Eberhardstraße und am Charlottenplatz vorbei bis zum Marktplatz. Dort ist von 11 Uhr bis 13 Uhr die Abschlusskundgebung geplant. Hauptrednerin ist Christiane Benner, die zweite Vorsitzende der IG-Metall. Der DGB rechnet mit rund 3000 Teilnehmenden.

„Revolutionäre 1. Mai-Demo“ zieht vom Rotebühlplatz nach Stuttgart-Süd

Die „Revolutionäre 1. Mai-Demo“ kommt um 11 Uhr am Rotebühlplatz zur Auftaktkundgebung zusammen. Dann ziehen die Teilnehmenden über die Hauptstätter Straße und die Filderstraße zur Zwischenkundgebung zum Marienplatz, wo eine 15-minütige Zwischenkundgebung geplant ist. Die Abschlusskundgebung findet von 14 Uhr bis 14.30 Uhr am Südheimer Platz statt. Der Veranstalter, eine Privatperson, rechnet laut der Stadt mit rund 700 Teilnehmenden.