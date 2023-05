1 Viele regen sich darüber auf, dass zu Zeiten des Ukraine-Kriegs russische Fahnen gezeigt werden. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar (Archiv)

Ein Autocorso, bei dem Fahrzeuge mit russischen Flaggen geschmückt sind, rollt durch Stuttgart. Das regt viele auf – ist aber erlaubt. Einige Einschränkungen gelten jedoch.









Darf man das? Das ist eine Frage, die im Zusammenhang mit Demos immer wieder aufkommt. Vor allem bei Gruppierungen, die man skeptisch beäugt, will man wissen, ob die Skepsis begründet ist. So war das auch am vergangenen Wochenende, als russischstämmige oder Russisch sprechende Autofahrerinnen und Autofahrer mit einem Autokorso durch die Stadt rollten. Die Autos waren geschmückt mit russischen Fahnen. Darf man in Zeiten des Krieges die Nationalfarben des Landes, das international als Aggressor eingestuft ist, zur Schau stellen?