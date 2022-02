Demos in Russland

1 Trotz Massenverhaftungen gingen die Menschen unter anderem in St. Petersburg auf die Straße, um gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu protestieren. Foto: dpa/Dmitri Lovetsky

Mehrere tausend Menschen haben in Russland erneut gegen den Angriffskrieg in der Ukraine protestieret und sich damit über das Demonstrationsverbot hinweggesetzt. Es gab zahlreiche Festnahmen.















St. Petersburg - Erneut haben sich mehrere tausend Menschen in Russland über das Demonstrationsverbot hinweggesetzt, um gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu protestieren. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation OVD-Info wurden bei landesweiten Protesten am Sonntag 2114 Menschen festgenommen. Damit erhöhte sich die Zahl der seit Donnerstag bei Anti-Kriegs-Protesten festgenommenen Demonstranten auf 5250.

In der zweitgrößten russischen Stadt St. Petersburg versammelten sich rund 400 Menschen auf einem zentralen Platz, um ihre Ablehnung der von Präsident Wladimir Putin befohlenen russischen Invasion kundzutun. „Ich bin gegen den Krieg. Ich bin 1941 geboren, ich weiß, was das ist“, sagte die Rentnerin Valeria Andrejewa.

Der 35-jährige Ingenieur Wladimir Wolochonow hielt einen Strauß mit blauen und gelben Blumen in der Hand, den ukrainischen Nationalfarben. „Wir sind nur ein paar hundert oder tausend, keine Millionen. Das ist schade“, sagte er. „Ich bin nicht sicher, ob unsere Versammlung irgendetwas ändern wird, aber es ist wenigstens etwas.“

Proteste in zahlreichen Städten

Auch in der Hauptstadt Moskau und rund 40 anderen Städten des Landes fanden Proteste gegen den russischen Angriffskrieg auf das Nachbarland statt.

Die russischen Behörden gehen strikt gegen jegliche Kritik an der von Präsident Wladimir Putin befohlenen Invasion vor. Die Medienaufsicht Roskomnadsor untersagte am Samstag einheimischen Medien die Charakterisierung des Großangriffs auf die Ukraine als „Angriff“, „Invasion“ oder „Kriegserklärung“.

Vier Tage nach dem Einmarsch in die Ukraine räumte Russland am Sonntag erstmals Tote und Verletzte in den eigenen Reihen ein. Zahlen nannte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, allerdings nicht. „Die russischen Militärs beweisen Mut bei ihren Kampfeinsätzen (...) Leider gibt es Tote und Verletzte“, sagte der Ministeriumssprecher im staatlichen Fernsehen. Die russischen Verluste seien aber „viel geringer“ als die auf ukrainischer Seite, fügte er hinzu.