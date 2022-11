19 Die Polizei steht auch mit Wasserwerfern am Marktplatz bereit. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Rosar

Am Samstagnachmittag herrscht in Stuttgart vor der AfD-Kundgebung sowie den fünf Gegendemos noch die Ruhe vor dem Sturm in der Innenstadt. Doch die Vorbereitungen der Polizei am Marktplatz, auf das was kommen könnte, sind mit bereitstehenden Polizeiwagen, Wasserwerfern und Absperrungen zu erahnen. Um ein Aufeinandertreffen der AfD-Anhänger und der Protestierenden aus dem politisch linken Lager zu vermeiden, riegelte die Polizei den Platz vorsorglich ab.

Bereits im Vorfeld hatte ein Schreiben der Stadt an die Einzelhändler für Aufregung gesorgt. Denn neben der Ankündigung zum Demonstrationsgeschehen enthält es eine Warnung. So sei mit Behinderungen vor allem rund um den Marktplatz zu rechnen. In dem Schreiben der Stadt ist außerdem zu lesen: „Wegen des möglicherweise dynamischen Versammlungsgeschehens wird die Sicherung von Warenauslagen im Außenbereich zur Vermeidung von Schäden durch Zweckentfremdung oder möglichen Vandalismus empfohlen.“

Ob und wie stark die Polizei eingreifen muss, wird sich im Laufe des späten Nachmittags und Abends zeigen. Die AfD- Kundgebung auf dem Marktplatz dauert von 15.30 Uhr bis 17 Uhr. Zwischen 14.30 Uhr und 18 Uhr sind die Gegendemos angemeldet.