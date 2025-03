Liveblog: Rechte und linke Gruppen in der Stadt erwartet

Demos am Samstag in Stuttgart

1 Die Polizei hat am Samstag in Stuttgart einiges zu tun. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Am heutigen Samstag werden in der Stadt rechte und linke Gruppen erwartet. Die Polizei ist gewarnt und mit einem Großaufgebot vor Ort. Wir begleiten das Geschehen in einem Liveblog.











Eine Demonstration, die rechtsextremistische Gruppen anlockt, findet am Samstag in Stuttgart statt – und linke Gruppierungen trommeln für eine Gegendemo. In der City droht Verkehrschaos. Die Polizei steht vor einem komplizierten Samstag.