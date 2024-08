Demonstrationen: Protest gegen AfD in Erfurt

1 In Erfurt fanden erneut Proteste gegen Rechtsextrmisums statt. (Archivbild) Foto: Hannes P. Albert/dpa

Aufgeregte Wahlkampfwochen liegen hinter Thüringen. Einen Tag vor der Landtagswahl protestieren verschiedene Organisationen gegen die AfD.











Erfurt - Einen Tag vor der Landtagswahl beteiligen sich hunderte Menschen an einer Protestaktion gegen die AfD in Erfurt. Ein Demonstrationszug, zu dem das Bündnis "Auf die Plätze" aufgerufen hat, bewegt sich durch die Innenstadt zum Domplatz, auf dem die AfD ihre Kundgebung zum Wahlkampfabschluss abhalten will. Dazu wird neben AfD-Rechtsaußen und Spitzenkandidat Björn Höcke auch die Bundesvorsitzende Alice Weidel erwartet. In Thüringen wird nach einem hitzigen Wahlkampf am Sonntag ein neuer Landtag gewählt.