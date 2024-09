Demonstrationen: Klimaschützer protestieren in 110 Orten

1 Wollen am Freitag in mehr als 100 Orten auf die Straße gehen: Klimaschützer von Fridays for Future. Foto: Carsten Koall/dpa

Seit gut fünf Jahren gibt es Proteste der Bewegung Fridays for Future für mehr Klimaschutz. Inzwischen ist der Zulauf geringer, obwohl die Probleme wachsen. Am Freitag geht es wieder auf die Straße.











Link kopiert



Berlin - Mit Protesten und Kundgebungen an rund 110 Orten in Deutschland will die Klimaschutzbewegung Fridays for Future an diesem Freitag eine ihrer Ansicht nach wachsende "Anti-Klima-Stimmung" hierzulande anprangern. "Und diese Stimmung kommt von rechts", sagte die Sprecherin Carla Reemtsma der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Das reiche von gezielten "Desinformations- und Verhinderungskampagnen" der CDU unter Parteichef Friedrich Merz bis hin zur kompletten Leugnung der Klimakrise durch die AfD, "die den Planeten verheizen will, als gäbe es kein Morgen".