1 Der Filmemacher Dan Priban fährt mit seinem Trabi am Prager Sendezentrum des öffentlich-rechtlichen Tschechischen Fernsehens (CT) vorbei. (Archivbild) Foto: Michael Heitmann/dpa

«Hände weg von den Medien»: Tausende protestieren in Prag gegen geplante Kürzungen bei Radio und Fernsehen. Sie fürchten um die Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen Medien.











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Prag - Tausende Menschen sind in Tschechien auf die Straße gegangen, um angesichts geplanter Kürzungen ihre Solidarität mit den öffentlichen Radio- und Fernsehsendern zu bekunden. Sie hielten Spruchbänder mit Slogans wie "Hände weg von den Medien" oder "Unabhängigkeit hat ihren Preis" hoch. Zu der Kundgebung im Zentrum von Prag hatte die Bewegung "Eine Million Augenblicke für Demokratie" aufgerufen. Die Veranstalter teilten mit, dass zudem mehr als 175.000 Menschen eine Online-Petition unterzeichnet hätten.