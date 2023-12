Demonstration in Stuttgart: Warum sich Klimaaktivisten so auf die LBBW fokussieren

5 Vor der LBBW am Pariser Platz in Stuttgart haben Demonstranten gegen die Finanzierung von Kohleprojekten demonstriert. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Mehrere Klimaschutzaktivisten – etwa von Fridays for Future, dem BUND oder Extinction Rebellion – haben am Freitag gegen die Landesbank Baden-Württemberg protestiert. Woher kommt der Groll?











Link kopiert



Es ist noch nicht lange her, da haben Klimaaktivisten von Fridays for Future mit einem Bündnis von rund 40 Mitgliedern – darunter Luisa Neubauer – der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) einen offenen Brief geschrieben. Keinen sehr freundlichen Brief. Die Aktivisten werfen der LBBW vor, das umstrittene Kohleprojekt im Akbelen-Wald zu unterstützen. Akbelen gilt als Hotspot des Umweltschutzes in der Türkei. Im Sommer wurde dort mit Rodungen begonnen.