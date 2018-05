Demonstration in Paris Zehntausende protestieren gegen Politik von Emmanuel Macron

Von red/Reuters 05. Mai 2018 - 20:26 Uhr

Zehntausende Franzosen haben am Samstag gegen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Paris demonstriert. Der Protest richtete sich gegen politische und wirtschaftliche Reformen des Präsidenten.





9 Bilder ansehen

Paris - In Paris sind am Samstag Zehntausende Franzosen aus Protest gegen den Präsidenten Emmanuel Macron auf die Straße gegangen. Sie hielten dabei Schilder mit Aufschriften wie „Stop Macron“ und „Ein Jahr ist genug“ in die Höhe. Die Organisatoren sprachen von etwa 160.000 Teilnehmern, die Polizei nur von rund 40.000. Der Marsch wurde von einem großen Polizeiaufgebot abgesichert. Nach heftigen Ausschreitungen bei Demonstrationen am 1. Mai in Paris waren die Sicherheitsvorkehrungen für die Veranstaltung verschärft worden.

Protest gegen politische und wirtschaftliche Reformen

Der Protest richtete sich gegen politische und wirtschaftliche Reformen des Präsidenten. Am kommenden Montag jährt sich die Wahl Macrons ins Amt des Präsidenten erstmals. Seitdem haben sich seine Umfragewerte verschlechtert.