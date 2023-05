1 Der Astrophysiker Harald Lesch hält die polizeilichen Maßnahmen gegen die Letzte Generation für überzogen. Foto: imago images

An einer Demonstration der Letzten Generation in München hat auch der bekannte Astrophysiker Harald Lesch teilgenommen. In einem Video nimmt er Stellung – und sagt, dass es zu weit gehe, die Aktivisten wie Kriminelle zu behandeln.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Rund 600 Menschen haben sich am Donnerstagabend in München versammelt, um auf dem Marienplatz gegen die bundesweite Razzia zu demonstrieren, bei der am Mittwochmorgen Wohnungen und Geschäftsräume der Letzten Generation in sieben Bundesländern durchsucht sowie Konten beschlagnahmt und Vermögenswerte sichergestellt wurden. Einer der prominentesten Teilnehmer der Demonstration war der Astrophysiker Harald Lesch (62), der im ZDF Teile der beliebten Terra-X-Reihe moderiert.