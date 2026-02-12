Demonstration in Freiburg: Festnahmen bei Demo gegen AfD-Wahlkampfveranstaltung

Vor einer Veranstaltung der AfD im Freiburger Stadtteil Zähringen kommt es zu Zwischenfällen. Vermummte Störer sind mit Schlagwerkzeugen bewaffnet.
Bei einer Demo gegen eine Wahlkampfveranstaltung der AfD in Freiburg hat es Sitzblockaden und Störaktionen gegeben. Die Polizei nahm eigenen Angaben nach sieben Menschen vorläufig fest. Bei der Demonstration am Abend sollen etwa 100 vermummte und mit Schlagwerkzeugen bewaffnete Personen versucht haben, eine Absperrung der Polizei zu durchbrechen, wie die Beamten mitteilten. Es sei Pfefferspray gegen die Störer eingesetzt worden. Im weiteren Verlauf habe es zudem vereinzelte Sitzblockaden vermummter Personen gegeben.