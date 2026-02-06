Demonstration in Bad Cannstatt: 200 Menschen protestieren gegen AfD-Wahlveranstaltung im Kursaal

Rund 200 Menschen demonstrieren am Freitagabend in Bad Cannstatt. Der Grund: Eine Wahlkampfveranstaltung der AfD im Kursaal.
Am Freitagabend haben rund 200 Menschen in Bad Cannstatt gegen die AfD protestiert. Anlass war eine Wahlkampfveranstaltung der Rechts-Partei mit Spitzenkandidat Markus Frohnmaier im Kursaal. Die Teilnehmer der Protestveranstaltung hatten sich gegen 18 Uhr auf dem Wilhelmsplatz in Bad Cannstatt am Zugang zur Marktstraße vor einem Informationsstand versammelt. Veranstaltet wurde die Demonstration von Stuttgart gegen Rechts, einem Aktionsbündnis aus verschiedenen linken Organisationen, Initiativen und Einzelpersonen.