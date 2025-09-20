Demonstration gegen Gaza-Krieg: Proteste in Ulm: Aktivisten fordern Schließung israelischer Rüstungsfirma

Nach dem Anschlag auf einen israelischen Rüstungskonzern in Ulm sind fünf Menschen in Untersuchungshaft. Die Aktionen gegen Israels Gaza-Politik dauern an – auch auf dem Wochenmarkt.
Nach dem Anschlag auf ein israelisches Rüstungsunternehmen in Ulm setzen sich propalästinensische Protestaktionen gegen den Gaza-Krieg fort. Auf dem belebten Ulmer Wochenmarkt vor dem weltberühmten Münster kletterten Aktivisten auf Fahnenmasten und entrollten ein Transparent, das die Schließung der Firma fordert und Israels militärisches Vorgehen im Gazastreifen anprangert. Die Aufschrift auf dem Plakat lautete: „Shut Elbit down – Genozid beginnt hier“. Zudem skandierten etwa 20 Demonstrierende „Free Palestine“.