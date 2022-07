1 Vor zwei Wochen demonstrierte das Aktionsbündnis in Bad Cannstatt Foto: Lichtgut/Julian Rettig (Archiv)

Der Landesparteitag der AfD kommt am Samstag und Sonntag auf den Fildern in den Messehallen zusammen. Das Antifaschistische Aktionsbündnis kündigt Proteste dazu an.















Der vor zwei Wochen zeitlich und räumlich verlegte Landesparteitag der AfD wird am Wochenende nachgeholt. Die Partei trifft sich am Samstag und am Sonntag in den Messehallen auf den Fildern. Vor zwei Wochen hatte sie zunächst eine Veranstaltung in der Carl-Benz-Arena gerichtlich gegen den Betreiber durchgesetzt. Dann zog die AfD zurück, unter anderem, weil wegen eines parallel stattfindenden Konzerts auf dem Wasen und der zu erwartenden Proteste gegen den Parteitag Probleme entstanden wären. Der Verfassungsschutz hat die Partei dieser Tage zum Verdachtsobjekt erklärt und unter Beobachtung gestellt.

Auch dieses Mal hat das Antifaschistische Aktionsbündnis Stuttgart und Region (AABS) zu einer Kundgebung aufgerufen. Beginn ist um 10 Uhr in Leinfelden-Echterdingen. Die Teilnehmenden, die aus Stuttgart kommen, treffen sich um 9 Uhr in der Klett-Passage am Hauptbahnhof und fahren gemeinsam dorthin. Auftakt ist auf dem Zeppelinplatz in Echterdingen. Danach startet ein Demozug zur Messe. Das Aktionsbündnis hat rund 200 Teilnehmende angemeldet.