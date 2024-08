Demonstration am Sonntag in Stuttgart: Deutsch-Israelische Gesellschaft will Palästina-Komitee-Demo verhindern

Demonstration am Sonntag in Stuttgart

1 Das Palästina-Komitee hat eine Demo angemeldet. Foto: imago images/Future Image (Symbolbild))

Das Palästina-Komitee ruft zu einer Kundgebung am Sonntag auf. Die Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG) fordert, diese zu untersagen. So reagiert die Stadt Stuttgart.











Link kopiert



Der Krieg im Nahen Osten dauert schon gut zehn Monaten an. Am Wochenende wollen Menschen in Stuttgart wegen der Auseinandersetzung auf die Straße gehen und demonstrieren: Das Palästinakomitee ruft zu einer Versammlung am Sonntag, 1. September, auf. Die Teilnehmenden treffen sich an der Lautenschlagerstraße von 15 Uhr an. „Gegen den völkermörderischen Krieg in Gaza – Stop Arming Israel“ ist die Kundgebung überschrieben.