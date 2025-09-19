Demon Slayer : Kinofilm steuert auf Sensationserfolg in Deutschland zu

Ein weltweites Kino-Phänomen steuert auch in Deutschland auf Rekorde zu. Der Anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle - Teil 1" ist in Japan bereits der zweiterfolgreichste Film der bisherigen Kinogeschichte.
Der Anime-Film "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle - Teil 1" schickt sich an, auch in den deutschen Kinos für Furore und Traumzahlen zu sorgen. Der "Demon Slayer"-Kinofilm ist Auftakt einer Trilogie und gleichzeitig die Fortsetzung der gleichnamigen, 2019 gestarteten Anime-Serie. In den USA konnte am vergangenen Wochenende schon die Spitzenposition der Charts erreicht werden. Für Deutschland meldet das Branchenportal "Blickpunkt:Film" allein für Donnerstag, den 18. September, 145.000 gelöste Kino-Tickets für ein Einspielergebnis von 1,8 Millionen Euro.