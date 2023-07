1 Stachel im Fleisch der Bequemlichkeit: Im Demoz findet politische Bildung statt – zuletzt auch in eigener Sache. Foto: Werner Kuhnle

Erst hü, jetzt hott: Das Demokratische Zentrum in Ludwigsburg darf sich wieder gemeinnützig nennen. Was harmlos klingt, ist für den kleinen Verein von existenzieller Bedeutung. Trotzdem fällt die Freude verhalten aus. Denn das Verhalten der Steuerbehörde bleibt rätselhaft.









Was das Demokratische Zentrum aus Ludwigsburg in den vergangenen drei Jahren erlebt hat, klingt nach einem besonders merkwürdigen Fall aus der Welt der Bürokratie: Erst wird dem Demokratischen Zentrum (Demoz) die Gemeinnützigkeit entzogen, was für die kleine Einrichtung existenzbedrohend ist. Und nun, drei Jahre später, bekommt das Demoz die Gemeinnützigkeit zurück – ohne dass etwas grundlegend anders werden muss. Das Fazit von Yvonne Kratz vom Vorstand des Demoz: „Das ist an Absurdität nicht zu übertreffen.“