Demokratische Republik Kongo: Etwa 30 Tote durch Überschwemmungen in Kinshasa

Infolge heftiger Regenfälle in der Demokratischen Republik Kongo sind in der Hauptstadt Kinshasa Dutzende Menschen ums Leben gekommen. „Es gibt viele Verletzte, die evakuiert wurden, und die Zahl der Toten geht derzeit in die 30er“, sagte der Gesundheitsminister der Provinz Kinshasa, Patricien Gongo Abakazi, am Sonntag. Die Todesopfer seien ertrunken oder von einstürzenden Mauern ihrer Häuser erschlagen worden.