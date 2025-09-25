Demokratiekonferenz: Gemeinsam für die Demokratie – Ideen säen und Projekte schmieden in Waiblingen

Wie kann man die Demokratie stärken? Bei einer Veranstaltung in Waiblingen am 2. Oktober kann man Gleichgesinnte treffen, Ideen austauschen und Projekte aushecken.

Ideen austauschen, Projekte vorstellen, Zukunftsperspektiven entwickeln: Bei einer Konferenz in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) dreht sich am Donnerstag, 2. Oktober, alles um die Frage, wie die Demokratie gestärkt werden und ein friedliches, respektvolles Miteinander in der Gesellschaft gefördert werden kann. Veranstaltungsort ist das Forum Nord in der Salierstraße 3/1 in Waiblingen. Die Demokratiekonferenz beginnt um 18 Uhr.

Eingeladen sind Bürgerinnen und Bürger, Engagierte aus Vereinen, Initiativen und Organisationen. „Die Demokratiekonferenz bietet Gelegenheit, sich über die Arbeit der Partnerschaft für Demokratie Waiblingen Korb zu informieren und gleichzeitig eigene Anregungen einzubringen“, heißt es vonseiten der Veranstalter.

Die Kommunen Waiblingen und Korb sind in das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend aufgenommen worden und gehören damit zu den 333 Partnerschaften für Demokratie in der Bundesrepublik, die finanziell gefördert werden.

Bei der Demokratiekonferenz in Waiblingen erfahren Teilnehmende, wie sie eigene Projekte und Ideen mit Unterstützung der Partnerschaft für Demokratie umsetzen können. Zudem bietet die Veranstaltung die Gelegenheit, Menschen, die sich in ganz unterschiedlichen Bereichen für ein lebendiges, respektvolles Miteinander engagieren, zu begegnen und sich mit ihnen auszutauschen.

An der Konferenz kann man kostenlos teilnehmen, allerdings sollte man sich dafür anmelden. Das ist über die Internetseite der Stadt Waiblingen (www.waiblingen.de/demokratie) möglich.