Demokratiebildung am Paracelsus-Gymnasium: Einmalige Würdigung einer Stuttgarter Schule für ein besonderes Projekt

1 Bei der Preisverleihung in Berlin waren die Lehrerin Julia Haack, die Schülerinnen Lena Leibel und Janina Schwarz sowie die Fördervereinsvorsitzende Sandra Sdahl. Foto: PGH

Mit seinem Planspiel „Schule als Staat" hat das Hohenheimer Paracelsus-Gymnasium eine besonderen Auszeichnung abgeräumt. Zwei Schülerinnen berichten über das Projekt und die Preisverleihung in Berlin.











Das Paracelsus-Gymnasium in Hohenheim hat beim Wettbewerb „Verein(t) für gute Kita und Schule“ gewonnen. Überschrieben war dieser in diesem Jahr mit dem Slogan „Demokratie gestalten – Frieden und Freiheit l(i)eben“. Bei der Preisübergabe Ende November in Berlin verlieh die Stiftung Bildung der Schule in Hohenheim einen von drei mit je 5000 Euro dotierten Jurypreisen. Es war das erste Mal, dass eine Stuttgarter Schule ausgezeichnet wurde.