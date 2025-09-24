Demokratieabend im Renitenztheater: Wenn die Demokratie ausfällt

Das Stuttgarter Renitenztheater setzt das Thema Demokratie auf den Spielplan. Das Interesse daran ist verhalten, wie jetzt ein Gesprächsabend zeigte.
Ein spannender Abend. Ein Abend für die Demokratie. Auf dem Podium: Amrei Bahr, Juniorprofessorin für Philosophie der Technik und Information an der Uni Stuttgart, der Kabarettist Philipp Weber, und Roland Mahr, Intendant des Renitenztheaters und Gastgeber. Ihr Thema ist die gefährdete Demokratie. Es geht um die Frage, wie sich „neue Räume für demokratische Teilhabe schaffen lassen“. Die Ausgangsthese des mit „Gesprächsstoff“ überschriebenen Abends im Renitenztheater lautet: „Politische Polarisierung, digitale Erschöpfung und permanenter Krisenmodus zehren an den Kräften von Bürgerinnen und Bürgern, die eigentlich gefragt wären, das Fundament unserer Gesellschaft zu stützen“.