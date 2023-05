1 Eine Verständigung hat den Prozess vor dem Hechinger Landgericht deutlich abgekürzt. Foto: dpa/Patrick Seeger

Das Hechinger Landgericht hat die Strafe für den Anführer eines Corona-Spaziergangs vor dem Haus des Ministerpräsidenten deutlich reduziert.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Was er mit dem vier Meter großen Holzkreuz eigentlich wollte, das er vor ziemlich genau einem Jahr geschultert vor das Wohnhaus von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in Sigmaringen-Laiz geschleppt hat – es wird ein Stück weit sein Geheimnis bleiben. Ansonsten aber hat ein 53-jähriger Mann vor der Berufungskammer des Hechinger Landgerichts am Mittwoch reinen Tisch gemacht, wie es sein Anwalt Tomislav Duzel ausdrückte.