Gegenproteste bei Demo in Stuttgart AfD zeigt bei Mahnwache zwei Gesichter

Von Torsten Schöll 09. Januar 2019 - 18:53 Uhr

Ein linkes Bündnis hat gegen die AfD-Aktion auf dem Schlossplatz demonstriert. Es gehe der AfD darum, ein Zeichen gegen Gewalt zu setzen, sagte der AfD-Landtagschef Bernd Gögel – andere AfD-Mitglieder forderten dagegen die Bewaffnung ihrer Parteikollegen.





Stuttgart - Zu einer „Mahnwache gegen Gewalt“ haben sich am Mittwoch Abgeordnete und Mitarbeiter der AfD-Landtagsfraktion vor dem Commerzbank-Gebäude am Schlossplatz versammelt. Mit der Aktion protestierten sie gegen den Überfall auf den Bremer Bundestagsabgeordneten und Landesvorsitzenden der AfD, Frank Magnitz, am Montag.

Die Polizei sperrte das Areal vor dem Bankgebäude, auf dem die kurzfristig anberaumte Aktion stattfand, durch Barrieren ab, weil sich zahlreiche linke Gruppierungen zur Gegendemonstration angekündigt hatten. Die rund 150 Teilnehmer des Antifaschistischen Aktionsbündnis Stuttgart (AABS) versuchten mit großformatigen Transparenten, die Mahnwache gegen die Passanten auf der Königstraße abzuschirmen. „Hier zwängen sich Täter in eine Opferrolle, die ihnen in keiner Weise zusteht“, so eine Sprecherin des Bündnisses. Es sei wichtig, sich dieser von Gewalt geprägten, rechten Hetze in den Weg zu stellen.

Der Vorsitzende der AfD-Landtagsfraktion, Bernd Gögel, betonte, dass die Mahnwache „aus Respekt gegenüber dem fast gestorbenen Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz stattfindet“. Es gehe der AfD darum, ein Zeichen gegen die wachsende Gewalt in der Gesellschaft zu setzen. Eine Rede des Fraktionschefs der AfD ging im Lärm der überwiegend jungen Demonstranten unter. AfD-Pressesprecher Klaus-Peter Kaschke wollte die Mahnwache als „Aufruf zur Mäßigung“ verstanden wissen.

Unterschiedliche Töne bei der AfD

Andere AfD-Mitglieder schlugen dagegen ganz andere Töne an. Stefan Räpple, gegen den nach diversen verbalen Entgleisungen derzeit ein Parteiausschlussverfahren läuft, forderte nach der Attacke in Bremen, seine Parteikollegen „legal zu bewaffnen.“

Die unterschiedliche Wortwahl spiegelt auch den schwelenden Machtkampf in der Landes-AfD wieder. Ein Misstrauenvotum gegen den Fraktionsvorsitzenden Bernd Gögel überstand dieser nur knapp, seine Stellvertreter Emil Sänze und Rainer Podeswa, die gegen den Ausschluss des umstittenen Stefan Räpple sind, waren aus Protest vom Vize-Fraktionsvorsitz zurückgetreten.

Die Protestaktion am Schlossplatz verlief nach Polizeiangaben friedlich. Es sei zu einer Anzeige wegen Beleidigung gegen einen AfD-Sympathisanten gekommen.